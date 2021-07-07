بدء تصوير فيلم جديد مستوحى من رواية "المعلم ومارغاريتا"

بدأ في موسكو تصوير فيلم "فولاند" (الإبليس) المستوحى من رواية "المعلم ومارغاريتا" المشهورة والذي تولى إخراجه المخرج الروسي، ميخائيل لوكشين.

وقال ناطق باسم شركة "مارس ميديا" الروسية المنتجة للفيلم إن عملية تصوير الفيلم تنتهي في موسكو في أكتوبر المقبل، ثم تستمر في بطرسبورغ ومالطا.

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وقال منتج الفيلم، روبين ديشديشان إن "فولاند" هو أحد مشاريعنا السينمائية الطموحة من الناحية الإبداعية. وقد بدأنا في تصويره ونأمل بأن نستطيع تحقيق السيناريو الذي نعلق عليه آمالا كبيرة، كما نأمل أن يجتذب الفيلم مشاهدي كل الأجيال الذين يحبون رواية ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغاريتا".

يذكر أن المخرج الروسي الشاب ميخائيل لوكشين معروف بإخراجه للفيلم الدرامي الغرامي "الزلاجات الفضية". ويتوقع أن يعرض الفيلم عام 2022 في دور السينما الروسية. وضمت بطولة الفيلم الممثلة يوليا سنيغير، التي تلعب دور مارغاريتا والممثل يفغيني تسيغانوف، الذي يقوم بأداء دور فولاند.

ويروي الفيلم قصة كاتب ألغيت مسرحيته في أحد مسارح موسكو، ثم التقى مارغاريتا ووقع في حبها وبدأ في تأليف رواية عن الإبليس.

جدير بالذكر أن شركات "مارس ميديا"، "أميديا بروداكشن"، "بروفيت" تولت إنتاج الفيلم بدعم من مؤسسة السينما الروسية.

المصدر: تاس