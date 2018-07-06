مشجعو مونديال روسيا ينحازون إلى "ماستر ومارغاريتا"

اكتسبت كتب الروائي السوفيتي "ميخائيل بولغاكوف" شعبية واسعة في أوساط مشجعي بطولة العالم في كرة القدم المقامة في روسيا، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 30%.

وأوضحت ناديجدا ميخائيلوفا، رئيسة "دار الكتب" في موسكو، أن الطلب انصب بالدرجة الأولى على رواية "ماستر ومارغاريتا" باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية.

وأفادت ميخائيلوفا بأن مشجعي كرة القدم أولوا اهتماما بأمهات كتب أخرى مثل الرواية الشعرية "يفغيني أونيغين" للشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين، ورواية "آنا كارنينا" للكاتب ليو تولستوي، ورواية "إديوت" أو (الأبله) للكاتب فيودر دوستويفسكي و"دكتور زيفاغو" للكاتب بوريس باسترناك.

المصدر: vesti