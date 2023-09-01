فنان تشكيلي صيني كبير يهدي لوحتين للمتحف الروسي في بطرسبورغ

أهدى الفنان التشكيلي الصيني هان يوشن، المنتمي في أعماله الفنية للمدرسة الواقعية الروسية، لوحتين عن التبت للمتحف الروسي في بطرسبورغ.

وذلك بعد مشاركته في معرض اقامه المتحف الروسي في قصر الرخام وتم توقيع وثيقة تسليم اللوحتين الفنيتين للرسام مع مدير عام المتحف الروسي آلا مانيلوفا.

وقال الفنان الصيني في حفل تسليم اللوحتين:" يحتوي المتحف الروسي على مجموعة مذهلة من الأعمال الفنية، والتي تحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم. في الآونة الأخيرة أقيم معرضي هنا، لذلك قررت التبرع بلوحتين، وهما "دخان فوق الموقد" و"قلب بوذا يقدس السماء"، وآمل أن يتمكن سكان روسيا بهذه الطريقة من فهم التبت الصينية بشكل أفضل، ويستطيعوا رؤية جمالها".

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يذكر أن يوشين هو أحد أعظم أساتذة الرسم الصيني المعاصرين، والمصور الفوتوغرافي، والخطاط، والباحث في الأكاديمية الوطنية الصينية للفنون، والأستاذ الفخري في أكاديمية الفنون البيلاروسية، والأستاذ الفخري في أكاديمية "إيليا ريبين" للفنون الجميلة في بطرسبرغ، والحائز على العديد من الجوائز الدولية.

ولد الرسام الصيني عام 1954، وكان مولعا بالفن منذ طفولته، ومارس الرسم منذ السبعينيات. وكان يشير مرارا إلى أن الفن الروسي، وخاصة أعمال إيليا ريبين، له تأثير كبير على أسلوبه في الرسم.

أصبحت منطقة التبت الجبلية موضوعا رئيسيا لعمله الفني. وقد ضم المعرض في قصر الرخام 35 لوحة من أصل 100 رسمها الفنان خلال زياراته العشر إلى التبت. وتُصور لوحات الفنان الصيني، المرسومة بأسلوب الرسم الكلاسيكي سكان التبت العاديين في أنشطتهم اليومية وطقوسهم الدينية، على خلفية مساكنهم التقليدية وأماكن عبادتهم، في مرعى، في وديان جبلية بالقرب من المياه.

وتمتع المعرض في قصر الرخام بنجاح كبير، وقد زاره الكثير من سكان بطرسبرغ والسياح. وكان هناك الكثير من الطلاب الصينيين. واطلع الجمهور على أعمال الفنان والعلاقات بين المتحف الروسي والصين.

وقالت مدير عام المتحف الروسي مانيلوفا في حفل تسليم اللوحتين: "إننا نشهد نموا كبيرا في الصين، وهي الآن في طرق الصعود. ولدينا خطط كبيرة جدا لتطوير روابط متحفنا مع متاحف الصين والمقاطعات الصينية المختلفة". وقالت أيضا إن هناك اتفاقا مبدئيا مع الفنان لإقامة معارض من روائع المتحف الروسي في وطنه، حيث أنشأ متحفا للفن المعاصر.

المصدر: تاس