الصين تصدر كتابا لكاتبة روسية شابة من كوريا الجنوبية

سيصدر العام الجاري في الصين كتاب "مارا وموروك" بقلم ليا أردن الكاتبة الروسية المتخصصة في تأليف الأدب الخيالي (fantasy literature) للمراهقين.

وقالت يكاترينا كوجانوفا مديرة برنامج "نون فكشن" الأدبي في معرض "موسكو" الدولي الـ36 للكتب ورئيسة إدارة العلاقات العامة في دار النشر والطباعة الروسية "أكسمو-آ إس تي" في مؤتمر صحفي عقد في موسكو عشية افتتاح المعرض: "نرى اليوم أن نسبة 50% من الكتب المباعة تعود إلى ما يسمى بالأدب الشبابي. وهناك برنامج خاص لهذا النوع من الأدب في معرض "موسكو" الدولي للكتب حيث سيعقد لقاء بين الكاتبة ليا أردن الروسية وقرائها.

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وقد وصلت الكاتبة قادمة من كوريا الجنوبية، ويجمع لقاءاتها بهواة كتبها دائما العديدَ من القراء زوار المعرض. وذاع صيتها بعد أن نشرت رواية "مارا وموروك" الخيالية، وقد ترجمت هذه الرواية إلى اللغة الصينية لتصدر العام الجاري في الصين.

وأعادت الناشرة إلى الأذهان أن ليا أردن هي كاتبة ناطقة الروسية ساكنة في كوريا الجنوبية ومتخصصة في تأليف الأدب الخيالي للشباب. وقد صدر كتابها "مارا وموروك" في دار النشر والطباعة "إكسمو" عام 2020 في روسيا. ودخل الكتاب ثلاثية " الموت والظل" التي بلغ عدد نسخها، حسب موقع "إكسمو" الإلكتروني، نحو 600.000 نسخة.

يذكر أن معرض "موسكو" الدولي الـ36 للكتب سيقام في مجمع المعارض"إكسبوسنتر" بموسكو في الفترة ما بين 30 أغسطس الجاري و3 سبتمبر المقبل

المصدر: تاس