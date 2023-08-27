المتحف الروسي في بطرسبورغ يبدأ ترميم قطع فنية أصيبت بصاروخ اوكراني

سيقوم المتحف الروسي في بطرسبورغ بترميم 22 قطعة فنية من متحف الفنون الجميلة في مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا. وذلك بعد إصابة المتحف بصاروخ أوكراني نهاية يوليو الماضي.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن المعروضات التي تحتوي على لوحات فنية ومنحوتات قد وصلت إلى المتحف الروسي في بطرسبورغ لترميمها.

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وقالت المديرة العامة للمتحف الروسي آلا مانيلوفا إن روائع الفنانين التشكيليين الروس من القرنيْن الـ19 والـ20 تشكّل أساس المجموعة الفنية في المتحف. وقد أطلق على المجموعة اسم "الأسماء الذهبية للعصر الفضي"، وقد تعرضت هذه المجموعة الفنية أكثر من أية قطعة فنية أخرى. وبعد فحص اللوحات الفنية والمنحوتات المصابة اتخذ قرار بعدم ترميمها محليا، بل نقلها إلى بطرسبورغ حيث سيقوم المرممون المحترفون بترميمها الترميم الشامل.

وقالت حافظة المتحف الروسي في بطرسبورغ أولغا بابينا إن 22 قطعة فنية مصابة، بينها اللوحات الفنية لفنانين تشكيليين روس معروفين أمثال ألكسندر كوروفين ونيقولاي ريريخ وفالينتين سيروف وفيكتور بوريس – موساتوف وزينائيدا سربريكوفا وغيرهم، قد وصلت من تاغانروغ إلى بطرسبورغ لأجل ترميمها، وأضافت أن الترميم سيستغرق نصف عام، وثم سيقيم المتحف معرضا لروائع الفن المرممة، وإن شركة "غازبروم" الروسية تولت تمويل عملية نقل الروائع وترميمها.

المصدر: تاس