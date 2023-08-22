بطرسبورغ تحتضن معرضا مشتركا للفنانين الروس والنيجيريين

افتتح في متحف "أرت موزا" للفن المعاصر ببطرسبورغ معرض "أحلام نيجيريا"، بصفته نتاجا مشتركا للفنانين التشكيليين الروس والأفارقة النيجيريين.

جاء ذلك في بيان نشرته الخدمة الصحافية للمعرض. وقال البيان إن الفنانين النيجيريين والروس الشباب يعرضون علينا رؤيتهم المميزة لهذا البلد الإفريقي الأكثر سكانا. ويقام المعرض للمرة الثانية في إطار مهرجانات التعاون الثقافي بين البلدين روسيا ونيجيريا وتم تنظيمه بالمشاركة مع السفارة النيجيرية في موسكو.

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ومن الجانب الروسي شارك في المعرض طلاب معهد "سوريكوف" الأكاديمي للفنون الجميلة في موسكو وجامعة "ستروغانوف" الفنية الصناعية الروسية.

وإلى جانب اللوحات الفنية مع المناظر الطبيعية وصور البورتريه واللوحات الزيتية والمائية والباستيل هناك المنحوتات الصغيرة واللوحات المصنوعة من الخيوط ومجموعة من الأزياء ذات الزخارف العرقية المخيّطة من الأقمشة النيجيرية.

واستوحى الفنانون الروس، الذين يرسمون نيجيريا، من دراسة الصور والفيديو والمطبوعات والملصقات والكتب، وكذلك من قصص أولئك الذين عاشوا وعملوا في هذا البلد في العصر السوفيتي.

ويضم المعرض أيضا أعمالا للفنانين التشكيليين النيجيريين، فهي تساعد على استكمال وتعزيز صورة إفريقيا. وسيستمر معرض "أحلام نيجيريا" في متحف "أرت موزا" لغاية 1 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس