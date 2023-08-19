الأرجنتين وعرض فيلم "التحدي" الروسي

أعلن الجانب الأرجنتيني أنه يبحث عن إمكانيات لعرض فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي الروسي في البلاد.

أفاد بذلك ناطق باسم السفارة الأرجنتينية في موسكو في أعقاب عرض الفيلم في موسكو للدبلوماسيين الأجانب.

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وقال: "لم تجر بعد محادثات بشأن عرض الفيلم، لكن هناك بعض الإمكانيات التي ستساعدنا على بدء عرض الفيلم في الأرجنتين. وأضاف أن الفيلم خيالي".

يذكر أن دار السينما "خودوجِستفيني" كان قد شهد في وقت سابق عرضا خاصا لفيلم "التحدي" نظّمته الجمعية الروسية للصداقة مع كوبا.

وقد وُجهت الدعوة لمشاهدة الفيلم إلى دبلوماسيين من سفارات دول أمريكا اللاتينية في موسكو. وتم عرض الفيلم باللغة الروسية مع ترجمة خطية باللغة الإسبانية.

يذكر أن "التحدي" هو فيلم سينمائي روسي تم تصويره في المحطة الفضائية الدولية، ويروي قصة طبيبة اضطرت إلى الذهاب إلى المحطة لتعالج رائد فضاء أصيب بمرض خطير، وأقيم العرض الأول للفيلم في 12 أبريل عام 2021، وهو اليوم المصادف لعيد رواد الفضاء في روسيا.

أما يوليا بيريسيلد، التي شاركت في تصوير فيلم "التحدي" الفضائي الروائي فأصبحت أكثر ممثلة روسية شعبية عام 2021.

المصدر: تاس