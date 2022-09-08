افتتاح المهرجان الدولي للسينما الإسلامية في قازان الروسية

افتتح الأربعاء 7 سبتمبر في مدينة قازان الروسية المهرجان الدولي الـ18 للسينما الإسلامية.

وعرض في مراسم افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الأربعاء 7 سبتمبر في مبنى إدارة بلدية قازان، فيلم "ابن فضلان" الروائي الوثائقي المستوحى من مذكرات الطريق بقلم الدبلوماسي العربي المشهور للقرن العاشر الميلادي ابن فضلان.

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وشاركت في تصوير الفيلم دار الطباعة التتارية "حذور". ويلقي الفيلم الضوء على رحلة قام بها ابن فضلان الذي ترأس سفارة أرسلتها بغداد إلى دولة البولغار. واستغرقت رحلة السفارة من بغداد إلى دولة البولغار على نهر الفولغا عاما واحدا، ومرت بمختلف البلدان والشعوب.

ومن المعلوم أن وصول السفارة يتناسب، حسب علماء التاريخ، مع موعد اعتناق البولغار شعبا ودولة للدين الإسلامي عام 922 م. ويحاول منتجو الفيلم استعادة حقائق عامي 921 – 922، وتتضمن بطولة الفيلم كذلك شخصية حاكم البولغار ألموش وحاشيته.

ويقدم المهرجان برنامجا خاصا بمناسبة اعتماد الإسلام من قبل دولة البولغار على نهر الفولغا.

ويتضمن البرنامج الرئيسي للمهرجان الأفلام التي تمثل تركيا، الهند، إيران، كازاخستان، بنغلادش، روسيا، مصر، سريلانكا وتترستان الروسية وغيرها من البلدان.

وسيعرض في البرنامج الرئيسي 50 فيلما. وسيشاهد الجمهور كذلك على هامش المهرجان برنامجي "روسيا والعالم الإسلامي" و"العالم التركي".

يذكر أن المهرجان يقام في الفترة ما بين 7 و11 سبتمبر الجاري في عاصمة تتارستان مدينة قازان.

المصدر: تاس