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رقم قياسي عالمي: ممثلون عن 75 قومية من 51 بلدا في أوركسترا واحدة

الثقافة والفن

رقم قياسي عالمي: ممثلون عن 75 قومية من 51 بلدا في أوركسترا واحدة
exk.kz
صورة أرشيفية
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شهدت عاصمة كازاخستان أستانا في 6 سبتمبر الجاري تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في مجال الموسيقى أدرج على موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذلك بعد أن قامت الأوركسترا متعددة القوميات بالأداء الموسيقي في قصر السلام والوفاق في أستانا بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.

 وشارك في الأداء الموسيقيون الذين يمثلون 75 قومية من 51 بلدا. وقاد الأوركسترا المايسترو روسي الأصل ألكسندر بيلياكوف.

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وقد أدرج الرقم القياسي على موسوعة غينيس العالمية.

وقد تم تقديم أكثر من 500 طلب للمشاركة في الأوركسترا. وكانت عازفة الفلوت، غولاف، البالغة من العمر 11 عاما التي تمثل جنسية الماري أصغر عضو في الأوركسترا سنا.

وقدمت الأوركسترا أغنية "قره جورخا" الكازاخية القديمة وأغنية من تأليف الموسيقي والشاعر الكازاخي أباي ومقتطفا من أوبرا "الأمير إيغور" من تأليف الموسيقي الروسي بورودين.

يذكر أن كازاخستان يعيش فيها ممثلون عن 100 قومية و18 طائفة دينية.

المصدر: نوفوستي

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