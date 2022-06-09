بيلاروس تطلق جرارا زراعيا متطورا ذاتي القيادة!

من أبرز الآلات التي ظهرت خلال معرض " Belagro-2022" كان جرارا زراعيا متطورا ذاتي القيادة طوره مصنع مينسك للجرارات.

ومن أبرز ما يميز جرار BELARUS-А3523і الجديد هو قدرته على الحركة والعمل دون سائق بفضل تقنياته المتطورة التي تمكنه من تلقي الأوامر عن بعد عبر الشبكات الخلوية، كما يمكنه تنفيذ مهامه وفقا لأوامر مبرمجة في شرائح ذاكرة خارجية يمكن وصلها مع حاسوبه المركزي.

وجهّز هذا الجرار بتقنيات GPS لتحديد المواقع من تطوير Topcon ، وتقنيات للاتصال وتلقي البيانات عبر شبكات 5G المتطورة، وهوائيات متطورة لتلقي بيانات GSM، وكاميرات أمامية وخلفية لمنع اصطدامه بالأجسام الأخرى أثناء تأدية مهامه.

youtube/Информационное агентство БелТА

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ويعمل هذا الجرار بمنظومة هجينة تضم محركات ديزل ومحركات كهرباء تولد عزما يعادل 359 حصانا، وزود بناقل حركة كهروميكانيكي متطور يمكنه من التحكم بالسرعة في مختلف ظروف الحركة والعمل، ويساهم في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 7% أثناء عمليات نقل البضائع، كما يساهم هذا الناقل بترشيد استهلاك الوقود بنسبة 12% مقارنة بالنواقل الميكانيكية التقليدية.

المصدر: nfobaza.by