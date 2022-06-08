روسيا تطور درونات قتالية لسلاح بحريتها

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يخططون لمشروع تطوير درونات قتالية جديدة مخصصة للعمل مع سلاح البحرية.

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى "أن الخبراء الروس في النصف الثاني من العام الجاري سيباشرون العمل على مشروع لتطوير درونات مخصصة للاستطلاع والأعمال القتالية ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط على السفن وحاملات الطائرات، ومن المفترض أن تسلم وثائق المشروع ليباشر العمل فيه عام 2024".

وتبعا للمصدر فإن "أول رحلة تجريبية للدرونات الجديدة من المفترض أن تتم عام 2025، وسيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه الدرونات عام 2026 ليتم تسليمها لسلاح البحرية الروسي".

Sputnik Grigory Zaimarev

إقرأ المزيد

وفي يناير الماضي، وخلال زياته لإحدى منشآت شركة "كرونشتادت" قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن مصنع الدرونات الجديد الذي افتتحته الشركة في ضواحي موسكو سيكون قادرا على تطوير درونات مروحية قادرة على الهبوط والإقلاع من السفن.

ونهاية 2021 كان مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية قد ذكر "أن حاملات الهيلكوبتر الجديدة التي تطورها روسيا في إطار المشروع 23900 ستكون مصممة لحمل طائرات هجومية يمكن التحكم بها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا