 
مباشر

روسيا تطور درونات قتالية لسلاح بحريتها

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور درونات قتالية لسلاح بحريتها
Sputnik kiril kalinniKov
درون BAS-200 الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6n1

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يخططون لمشروع تطوير درونات قتالية جديدة مخصصة للعمل مع سلاح البحرية.

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى "أن الخبراء الروس في النصف الثاني من العام الجاري سيباشرون العمل على مشروع لتطوير درونات مخصصة للاستطلاع والأعمال القتالية ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط على السفن وحاملات الطائرات، ومن المفترض أن تسلم وثائق المشروع ليباشر العمل فيه عام 2024".

وتبعا للمصدر فإن "أول رحلة تجريبية للدرونات الجديدة من المفترض أن تتم عام 2025، وسيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه الدرونات عام 2026 ليتم تسليمها لسلاح البحرية الروسي".

روسيا تطور درونات قتالية لسلاح بحريتها
Sputnik Grigory Zaimarev
نموذج لمروحية مسيرة روسية
إقرأ المزيد
الصين تطور أكبر سفنها المسيّرة!
الصين تطور أكبر سفنها المسيّرة!

وفي يناير الماضي، وخلال زياته لإحدى منشآت شركة "كرونشتادت" قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن مصنع الدرونات الجديد الذي افتتحته الشركة في ضواحي موسكو سيكون قادرا على تطوير درونات مروحية قادرة على الهبوط والإقلاع من السفن.

ونهاية 2021 كان مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية قد ذكر "أن حاملات الهيلكوبتر الجديدة التي تطورها روسيا في إطار المشروع 23900 ستكون مصممة لحمل طائرات هجومية يمكن التحكم بها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا