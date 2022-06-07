الصين تطور أكبر سفنها المسيّرة!

أعلن موقع Navy Recognition أن الصين باشرت العمل على مشروع سفينة كبيرة يمكن التحكم بها عن بعد.

وتبعا للمعلومات التي حصل عليها الموقع فإن "النموذج الأولي للسفينة سيتم تصنيعه تحت إشراف معد الأبحاث رقم 716 التابع للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن (CSSC)، ووفقا للمطورين فإن هذه السفينة ستكون أكثر السفن الموجهة عن بعد تطورا في الصين".

وأشار الموقع إلى أن السفينة الجديدة ستبنى وفق تصاميم (القوارب المحلّقة) أي التي يرتفع هيكلها مع الحركة بفضل جوانبه المجهزة بانحناءات تشبه الأجنحة، الأمر الذي سيمنح هذه السفينة سرعة عالية وقدرة على قطع مسافات طويلة، فضلا عن أنها ستجهّز بمعدات متطورة تخولها من أداء مهامها بشكل مستقل تبعا للسيناريوهات المختلفة.

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ونوه الموقع بأن معهد الأبحاث رقم 716 التابع لشركة (CSSC) يتخصص بتطوير التقنيات الدفاعية في الصين، أي أن السفينة الجديدة قد تكون لها استخدامات عسكرية على الأغلب.

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وتجدر الإشارة إلى أن (CSSC) كانت قد استعرضت خلال معرض Saudi World Defense Show الأخير مشروع قارب مسيّر يبلغ وزنه 300 طن، وإحدى أبرز ميزات هذا القارب وفقا لمطوريه هو قدراته على حمل المروحيات دون طيّار.

المصدر: سلاح روسيا