الهند تطوّر درونات قادرة على الانطلاق من الغواصات

ذكر موقع janes المتخصص بالشؤون العسكرية أن الهند تسعى لتطوير طائرات مسيرة يمكن إطلاقها من الغواصات.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع " وقعت شركتا (NRT) و (L&T) الهنديتان اتفاقية للتعاون المشترك لتطوير طائرات من دون طيار يمكن إطلاقها من الغواصات، وأعلنت الشركتان عن الاتفاقية خلال معرض Bharat Drone Mahotsav 2022 الذي عقد في نيودلهي مؤخرا".

وقال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الهندية للموقع "ستطور الشركتان مجمعا خاصا لهذا الغرض يتضمن طائرات مسيرة ومنظومات لإطلاق تلك الطائرات، الأبحاث المتعلقة بالمشروع بدأت بالفعل، والهدف الرئيسي منها هو تطوير درونات مخصصة لسلاح البحرية الهندي وللسوق العالمية أيضا".

وأضاف المصدر "هذا المشروع هو الأول من نوعه بالنسبة للشركات الخاصة في الهند، وقد تلاقي الشركتان بعض الصعوبات بسبب نقص التقنيات اللازمة لهذا الأمر حاليا.. على سبيل المثال فإن الولايات المتحدة تعمل على مثل هذه المشاريع لسلاح بحريتها منذ عدة سنوات، وشركة AeroVironment الأمريكية كانت قد بدأت منذ عام 2013 ببرامجها البحثية لتطوير درونات يمكن إطلاقها من الغواصات، وطورت بالفعل منظومة Blackwing بحلول عام 2015، وتم إصدار توصيات لاستعمال المنظومة في سلاح البحرية الأمريكي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "درونات منظومة Blackwing ستكون مجهزة بمعدات متطورة صغيرة منها معدات بصرية ومعدات لتحديد المواقع عبر منظومات GPS، وأنظمة لتبادل البيانات بشكل آمن، ويمكن إطلاقها من الغواصات النووية المتعددة الأغراض".

المصدر: سلاح روسيا