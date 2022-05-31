الهند تنزل إلى المياه سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلن موقع Naval Today أن الهند أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة جديدة مخصصة للأبحاث البحرية.

وجاء في بيان على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن في كاتوبالي الهندية مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة أبحاث بحرية جديدة إلى المياه، وهي ثاني سفينة من فئة SVL يتم تصنيعها لسلاح البحرية الهندي في إطار عقود موقعة ما بين سلاح البحرية وشركتي L&T و Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE)".

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الهندي وقع مع GRSE عقودا عام 2018 للحصول على 4 سفن من فئة "SVL"، وأول سفينة منها كانت قد أنزلت إلى المياه في ديسمبر العام الماضي.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن "SVL" نحو110 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3400 طن، يمكن لهذه السفن نقل طاقم مكون من 235 شخصا، والحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع مسافة 6500 ميل بحري في كل مهمة.

وصممت هذه السفن بطريقة تمكنها من العمل في المياه الضحلة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، كما يمكن لكل سفينة حمل 4 زوراق أبحاث صغيرة ومروحية HAL Chetak متعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا