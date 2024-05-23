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الرئيس الروسي يوجه الدعوة لملك البحرين لحضور قمة "بريكس"

مال وأعمال

الرئيس الروسي يوجه الدعوة لملك البحرين لحضور قمة
RT
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لحضور قمة "بريكس" المزمعة هذا العام في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عقب اجتماع الرئيس الروسي وملك البحرين في موسكو اليوم الخميس: "البحرين تترأس الآن جامعة الدول العربية، وأن الرئيس بوتين وجه الدعوة لملك البحرين لحضور قمة "بريكس" في قازان في أكتوبر المقبل بصفته رئيسا لجامعة الدول العربية، وعلى ما يبدو هذه الدعوة قد تم قبولها".

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وستستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة مجموعة "بريكس" التي تضم 10 دول بينها مصر والإمارات والسعودية.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا. 

ويشار إلى أن قرابة 23 دولة أخرى أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

المصدر: RT

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