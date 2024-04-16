السفير الإيراني في موسكو: علاقاتنا مع روسيا في "مرحلتها الذهبية"

صرح السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي اليوم الثلاثاء خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز أن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا تتطور بسرعة مشيرا إلى أنها الآن في "المرحلة الذهبية".

وقال جلالي: "تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية على تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بسرعة، وهذا يحدث بالطبع بناء على إرادة قائدينا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي)".

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وأضاف: "نحن الآن في المرحلة الذهبية للعلاقات الإيرانية الروسية".

إلى ذلك، أكد جلالي أن روسيا وإيران لديهما توجهات ومواقف متطابقة بشأن كافة القضايا الدولية والإقليمية.

وتابع قائلا: "نحن سعداء للغاية لأن روسيا، في السنة الأولى من عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بريكس، هي التي ترأس هذه المجموعة، وهي فرصة عظيمة جدا لإيران.. أعتقد أننا يجب أن نستفيد من هذه الفرصة".

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الحالي.

وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.

المصدر: تاس+RT