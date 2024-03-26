 
مباشر

أسهم شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترتفع بنسبة 40%

مال وأعمال

أسهم شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترتفع بنسبة 40%
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8hx

قفزت أسهم شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 40%، يوم الثلاثاء، في اليوم الأول من التداول ببورصة "ناسداك".

وتدير مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا شركة منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشل".

وقبل بدء التداول، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.8 مليار دولار، وهو رقم قد يرتفع بشكل كبير إذا استمرت المكاسب المبكرة في الأسهم.

أسهم شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترتفع بنسبة 40%
AP

ويتم تداول الأسهم تحت رمز "دي جيه تي". ويمتلك ترامب ما يقرب من 60% من أسهم الشركة.

أسهم شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترتفع بنسبة 40%
AP

وتم إطلاق "تروث سوشل" في فبراير 2022، بعد عام واحد من حظر ترامب من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، في أعقاب أحداث 6 يناير بمبنى الكونغرس الأمريكي.

إقرأ المزيد
محكمة استئناف نيويورك تمهل ترامب 10 أيام لسداد الغرامة بعد تخفيضها
محكمة استئناف نيويورك تمهل ترامب 10 أيام لسداد الغرامة بعد تخفيضها

وأعيدت حسابات ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بعد فترة، لكنه ظل متمسكا بتدشين منصته "تروث سوشل".

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا