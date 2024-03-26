أسهم شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترتفع بنسبة 40%

قفزت أسهم شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 40%، يوم الثلاثاء، في اليوم الأول من التداول ببورصة "ناسداك".

وتدير مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا شركة منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشل".

وقبل بدء التداول، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.8 مليار دولار، وهو رقم قد يرتفع بشكل كبير إذا استمرت المكاسب المبكرة في الأسهم.

AP

ويتم تداول الأسهم تحت رمز "دي جيه تي". ويمتلك ترامب ما يقرب من 60% من أسهم الشركة.

AP

وتم إطلاق "تروث سوشل" في فبراير 2022، بعد عام واحد من حظر ترامب من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، في أعقاب أحداث 6 يناير بمبنى الكونغرس الأمريكي.

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وأعيدت حسابات ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بعد فترة، لكنه ظل متمسكا بتدشين منصته "تروث سوشل".

المصدر: "أ ب"