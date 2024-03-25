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محكمة استئناف نيويورك تمهل ترامب 10 أيام لسداد الغرامة بعد تخفيضها

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محكمة استئناف نيويورك تمهل ترامب 10 أيام لسداد الغرامة بعد تخفيضها
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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خفضت محكمة الاستئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.

وكتب ترامب عبر موقع "تروث سوشال" إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".

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وأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع القاضي آرثر إنغورون في فبراير لإصدار قرار بدفعه غرامة مالية قدرها 454 مليون دولار.

وكرد فعل على القرار قال ترامب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن،  وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.

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واعترفت هيئة الدفاع عن ترامب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.

المصدر: أ ف ب 

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