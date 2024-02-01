"بلومبرغ" تتحدث عن ارتفاع ثروات أغنياء روسيا وتحدد أكبر الرابحين

زادت ثروات أغنى الأثرياء في روسيا بواقع 7.953 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، حسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات وثروات أغنى 500 شخص في العالم.

ويتم احتساب المؤشر بناء على قيمة أسهم الشركات في البورصات، ووفقا للمؤشر فقد زادت ثروة رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفرستال" بواقع 2.14 مليار دولار إلى 23 مليار دولار.

فيما زادت ثروة رجل الأعمال الروسي فلاديمير ليسين، وهو شريك رئيسي في شركة المعادن "NLMK" ورئيس مجلس إدارتها، بمقدار 1.35 مليار دولار، لتصل إلى 25.3 مليار دولار.

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في حين، زادت ثروة مؤسس شركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف منذ بداية العام بواقع 838 مليون دولار، وبلغت ثروته 25.5 مليار دولار.

بينما أظهر المؤشر أن أكبر الخاسرين كان رجل الأعمال غينادي تيمشينكو، المساهم في شركة الغاز "نوفاتيك"، حيث انخفضت ثروته بمقدار 248 مليون دولار إلى 13.9 مليار دولار.

ومنذ مارس 2012، تنشر وكالة مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي يتضمن معلومات عن ثروات أغنى 500 شخص على هذا الكوكب.

المصدر: تاس