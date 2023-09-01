من هم أغنياء روسيا؟

أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن ثروة أغنى رجال الأعمال في روسيا صعدت منذ بداية العام الجاري بواقع 32.01 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI) توسّط وحيد ألكبيروف الشريك في ملكية شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" قائمة رجال الأعمال الروس من حيث زيادة الثروة، حيث نمت ثروته بواقع 7.25 مليار دولار، لتصل إلى 22.6 مليار دولار.

وبين أغنى أغنياء روسيا، تصدر القائمة رجل الأعمال فلاديمير بوتانين، وهو رئيس شركة "نورنيكل" وأكبر حملة الأسهم بها، وزادت ثروته 1.13 مليار دولار منذ بداية العام إلى 29.7 مليار دولار.

في المرتبة الثانية، جاء المالك المشارك في شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، وزادت ثروته بمقدار 3.49 مليار دولار إلى 28.1 مليار دولار، فيما احتل رجل الأعمال فلاديمير ليسين المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 24.2 مليار دولار.

ويقوم مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI) حساب ثروة الأفراد بناء على البيانات العامة والخاصة، وتتبع أسعار الأسهم والمقتنيات المعلنة للفرد.

المصدر: نوفوستي