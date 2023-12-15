في آخر اجتماع في 2023.. كيف سيكون قرار المركزي الروسي حول سعر الفائدة؟

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة آخر اجتماعاته في العام الجاري 2023، حيث سيبحث السياسة النقدية للبلاد ويتخذ قرارا حول رفع أو تثبيت سعر الفائدة السنوي.

ومن المقرر أن يتم إعلان القرار حول سعر الفائدة الرئيسي بعد ظهر اليوم (13:00 - 14:00 بحسب التوقيت المحلي).

ويتوقع خبراء أن يتخذ المنظم الروسي قرارا لرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% - 1%، وذلك لمواجهة التضخم.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، بواقع 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.73 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 19 كوبيكا إلى 98.61 روبل.

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في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 3 كوبيكات إلى 12.62 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن التضخم في روسيا سيصل في نهاية العام عند 7.5% - 8%، وأكد أن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

وفي منتصف الشهر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في العام 2024، حينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد.

المصدر: RT