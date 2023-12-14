في المؤتمر الصحفي السنوي.. بوتين يكشف نتائج الاقتصاد الروسي خلال 2023

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، إلى النتائج الاقتصادية التي حققتها روسيا في هذا العام 2023.

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وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تطرق لها الرئيس الروسي:

بوتين: الاقتصاد الروسي يمتلك احتياطيا كبيرا يمكنه من النمو.

بوتين: روسيا جمعت من قدراتها ومرونتها في مجال الاقتصاد، وكذلك في مجال الأمن، ما مكنها أيضا من مواجهة العقوبات.

بوتين: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي.

بوتين: وصل التضخم في روسيا هذا العام إلى 7.5% وربما 8%، ولكن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

بوتين: نمو الصناعة وصل إلى 6%، والاستثمار نما بنسبة 10% وهو ما يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ناجح تماما، وسيضمن النمو المستدام في المستقبل.

بوتين: أرباح الشركات وصلت إلى 24%، فيما ربحت البنوك أكثر من 3 تريليونات روبل خلال هذا العام.

بوتين: ينمو دخل المواطنين، وكلنا نفتخر بأن لدينا نسبة 3% من البطالة، وقد انخفض هذا المؤشر إلى 2.9% وهو رقم قياسي آخر.

بوتين: دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار.

بوتين: متوسط الأعمار في روسيا كان 70.6 في السنوات السابقة، ووصل في عام 2023 إلى 74 عاما.

المصدر: RT