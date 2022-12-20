رغم الحظر.. بولندا وألمانيا تطلبان النفط من روسيا

قال نيكولاي توكاريف رئيس شركة "ترانسنفت"، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن هذه المؤسسة استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط في ديسمبر وخلال عام 2023.

وذكر رئيس "ترانسنفت"، المختصة في نقل النفط الخام، أن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات، على الرغم من الحديث عن عدم الرغبة في مواصلة استجرار النفط الروسي.

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وأضاف: "لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا اعتبارا من الأول من يناير. ولكننا تلقينا الآن طلبات من المستهلكين البولنديين: طلبوا تزويدهم بـ 3 ملايين طن في العام المقبل، و 360 ألف طن لشهر ديسمبر، وقد قدمت ألمانيا بالفعل طلبا للربع الأول – كذلك تطلب شراء النفط الروسي".

المصدر: تاس