شركة "شيفرون" الأمريكية تخطط لمواصلة ضخ النفط عبر الأراضي الروسية

أعلن مايك ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز الأمريكية "شيفرون" عدم نية الشركة التوقف عن استخدام أنابيب بحر قزوين لضخ النفط من كازاخستان عبر روسيا.

وقال في مقابلة مع "فوكس نيوز": "كازاخستان بلد مهم للغاية لأسواق الطاقة العالمية ومنتج كبير للطاقة. ونسبة كبيرة من إمدادات طاقته، يتم نقلها بالأنابيب إلى ميناء على الساحل الروسي في البحر الأسود".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول خطط "شيفرون" للمشاريع في كازاخستان، أكد ويرث أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا، يعتمدون على إمدادات النفط من كازاخستان، والتي لم تتضرر جراء النزاع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

ويعد خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم حيث يضخ النفط من كازاخستان وروسيا إلى الأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي