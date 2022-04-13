وكالة: أكبر تاجر للنفط في العالم ينوي وقف أضخم تعاقداته

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة "Vitol Group" الهولندية السويسرية التي تعد أكبر تاجر للنفط في العالم، تنوي وقف تجارة النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

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ونقلت الوكالة، اليوم الأربعاء، عن تعليق ممثل الشركة مفاده أن حجم النفط الروسي المتداول من قبل شركة "Vitol Group" سينخفض بشكل جدي في الربع الثاني من العام الجاري مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية"، فيما أن عملية رفض التجارة في النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا "ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري، إذا لم يطلب خلاف ذلك".

وأشارت إلى أن الشركة لن تعقد أي صفقات جديدة متعلقة بالنفط الروسي، في حين سيتم تنفيذ كل مشترياتها الحالية في إطار العقود الموقعة مسبقا.

المصدر: تاس