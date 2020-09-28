الكرملين يعلق على تراجع سعر صرف الروبل

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مسألة تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين.

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وأعرب بيسكوف عن ثقته بأن العملة الروسية ستتعافى على الرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها حاليا في سعر صرفها.

وخلال تداولات اليوم ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية، بحلول الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، بأكثر من 1% وبلغ مستوى 79 روبلا للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ 2 أبريل الماضي.

أما العملة الأوروبية فقد صعد سعر صرفها بنسبة 0.67% إلى 91.54 روبل لليورو، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

إلا أن ارتفاع الدولار واليورو تباطأ بعد التعاملات الصباحية، وبلغ الدولار، بحلول الساعة 13:31 بتوقيت موسكو، مستوى 78.70 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: "نوفوستي"