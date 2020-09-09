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بيسكوف: الاقتصاد الروسي محصن ضد المخاطر الناجمة عن التقلبات في الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

بيسكوف: الاقتصاد الروسي محصن ضد المخاطر الناجمة عن التقلبات في الاقتصاد العالمي
Reuters
صورة أرشيفية
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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي محمي من المخاطر الناجمة عن التقلبات في الاقتصاد العالمي.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال فيما إذا كان الكرملين قلقا بشأن التقلبات التي يشهدها سعر صرف العملة الروسية مؤخرا.

وفي البداية لفت المسؤول الروسي بأنه من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى الحكومة الروسية كون ذلك يدخل ضمن مهامها.

لكنه أضاف قائلا: "يمكنني القول بدون تحليل عميق للمسألة إن وضع الاقتصاد العالمي غير مستقر الآن، بالتالي فإن التقلبات في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي لا يمكن أن لا يكون لها بعض التأثير علينا".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "تقلبات الاقتصاد العالمي لا تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي لروسيا، حيث يتم التحوط من المخاطر من خلال سياسة اقتصادية".

المصدر: "تاس"

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