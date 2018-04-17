ألبانيا ومقدونيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن بدء المحادثات مع ألبانيا ومقدونيا حول انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرحت موغيريني لصحفيين اليوم الثلاثاء: "المفوضية الأوروبية أوصت المجلس الأوروبي بفتح المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا حول انضمامهما إلى الاتحاد. واتخذ المجلس قرارا في هذا الشأن".

وتعتبر كل من ألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا وتركيا بلدانا مرشحة رسميا لعضوية الاتحاد. وكانت المفاوضات مع تركيا والجبل الأسود وصربيا في هذا الشأن قد انطلقت على مراحل خلال أعوام 2005 و2012 و2014.

ونشرت المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي استراتيجية جديدة حول توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غرب البلقان. وأشارت المفوضية إلى أنها عرضت على صربيا والجبل الأسود الخطوات المقبلة اللازمة لإتمام انضمامهما إلى الاتحاد في عام 2025.

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان