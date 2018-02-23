مسؤول نيجيري ينفي تقارير حول إنقاذ التلميذات من "بوكو حرام"

قال حاكم ولاية يوبي النيجيرية إن التلميذات الست والسبعين المخطوفات، اللاتي ذكرت تقارير أن الجيش أنقذهن من جماعة "بوكو حرام" المتشددة لم يظهرن بعد.

وتضاربت المعلومات بشأن عدد الطالبات المفقودات، فهناك تقارير تشير إلى أنهن 50 فتاة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العدد يتجاوز المئة.

وكانت حكومة الولاية أعلنت يوم الأربعاء أن الجيش أنقذ الفتيات، مما أشاع حالة من البهجة دفعت البعض إلى الاحتفال في الشوارع.

لكن أربعة ممن سمعوا حديث الحاكم إبراهيم جيدام، أمس الخميس قالوا إنه أبلغ القرويين بأنه لم يتم إنقاذ أحد.

وقاد متمردو بوكو حرام شاحنات إلى داباتشي مساء الاثنين، وبعضهم كان يحمل سلاحا ثقيلا ثم هاجموا مدرسة للبنات مما تسبب في هرب مئات التلميذات.

المصدر: وكالات

نادر همامي