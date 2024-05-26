مجهولون يطلقون النار على مدرسة يهودية للبنات في كندا (فيديو)

تعرّضت مدرسة يهودية للبنات في تورنتو بكندا أمس السبت لإطلاق للنار لم يسفر عن إصابات.

وقُبيل الساعة الخامسة من صباح أمس السبت، أطلِقت أعيرة ناريّة على مدرسة "بايس تشايا موشكا" الابتدائيّة للبنات في حي نورث يورك شمالي المدينة.

🚨A Jewish girls school in Toronto was shot up by gunmen.



Police refused to say “Jewish” or “antisemitism” at their press conference.



The local MP, https://t.co/VPCEdgppqO, refused to visit the site.



Police ran away when I asked about antisemitism.



pic.twitter.com/85frZye8kv — Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) May 26, 2024

وقال مفتش الشرطة بول كراوتشيك خلال مؤتمر صحافي، إن المشتبه بهم خرجوا من سيارة داكنة اللون و"فتحوا النار على المدرسة وألحقوا أضرارا بواجهة المؤسّسة".

وستعزز الشرطة انتشارها في الحي وفي محيط المدارس والمعابد اليهودية الأخرى.

Two masked men OPEN FIRE on Jewish girls school, firing 5 rounds.



The gunmen fired the shots towards the windows of the Bais Chaya Mushka Girls Elementary School in Toronto.



Police said at this stage it’s too early to tell if the act was a ‘hate crime.’



No injuries reported. pic.twitter.com/LIHNz2VFzF — Oli London (@OliLondonTV) May 25, 2024

وأضاف كراوتشيك "لن نتجاهل الأدلة وما حدث هنا وما الذي كان هدفا لإطلاق النار. لكن في الوقت نفسه سيكون من الخطأ الاكتفاء بمجرد إطلاق تكهنات في هذه المرحلة".

وندّد رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد على منصة "إكس" بما عده "تجليا صارخا لمعاداة السامية". وقالت منظمة "أصدقاء مركز سيمون فيزنتال" اليهودية، إنها "رُوّعت" جراء إطلاق النار.

Violence for political purposes is horrific. Violence aimed at children’s institutions is particular evil. That it is motivated by religion/ethnicity makes it a hate crime. I stand with the Jewish community in condemning this vile act of antisemitism. https://t.co/AK7BtuZYIf — Don Davies MP (@DonDavies) May 26, 2024

واعتبر الرئيس التنفيذي للمنظمة مايكل ليفيت أن "هذا التصعيد الصادم للعنف الموجه ضد أطفال يهود أبرياء يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للقادة السياسيين في مدينتنا وفي كل أنحاء بلدنا".

وفي نوفمبر، استهدفت مدرسة دينية يهودية في مونتريال بكيبيك بإطلاق نار مرتين في الأسبوع نفسه، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

المصدر: أ ف ب