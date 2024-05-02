سموتريتش يشيد بترامب في رفض حل الدولتين

أشاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعرابه عن شكوكه حول جدوى حل الدولتين، ولتراجعه عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" نشرت هذا الأسبوع، قال ترامب: "كان هناك وقت اعتقدت فيه أن حل الدولتين يمكن أن ينجح. الآن أعتقد أن حل الدولتين سيكون صعبا للغاية".

وقال سموتريتش ردا على تصريحات ترامب: "الدولة الفلسطينية ستكون دولة إرهابية ستعرض وجود إسرائيل للخطر، والضغوط الدولية لإقامتها ظلم على نطاق تاريخي"، مضيفا: "آمل وأدعو الله أن يكتشف المزيد من القادة في العالم الشجاعة والنزاهة التي أظهرها المرشح الرئاسي ترامب لتغيير موقفهم".

وأعرب أعضاء آخرون في الحكومة اليمينية عن دعمهم لترامب وانتقاداتهم للرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الأخيرة.

وفي فبراير، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه "لو كان ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما"، في حين حذر وزير التراث أميخاي إلياهو من أن بايدن "يقودنا إلى كارثة".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الشتات عميحاي شيكلي أنه لو كان أمريكيا لصوت لصالح ترامب.

وعلى الرغم من الدعم الصريح من وزراء الحكومة، انتقد ترامب بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال لمجلة "تايم" إن رئيس الوزراء "تعرض لانتقادات محقة" لفشله في منع هجوم حماس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"