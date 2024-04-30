ترامب يستبعد نجاح حل الدوليتن حاليا

شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإمكانية نجاح تطبيق حل الدولتين، لأن ذلك سيكون صعبا للغاية في ظل الظروف الحالية.

ولفت ترامب في مقابلة مع صحيفة "التايم": إلى أنه توصل إلى الاعتقاد السائد الآن في إسرائيل بأن قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام أمر بات غير مرجح بشكل متزايد.

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وأضاف: "لقد مر وقت عندما اعتقدت أن حل الدولتين يمكن أن ينجح.. الآن أعتقد أن حل الدولتين سيكون صعبا للغاية".

ومع ذلك، وبحسب الصحيفة، فحتى دعمه لإسرائيل ليس مطلقا. حيث انتقد ترامب أسلوب تعامل إسرائيل مع حربها ضد حماس، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة.

ولدى سؤواله عما إذا كان سيفكر في حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل لدفعها نحو إنهاء الحرب، لم يجيب بنعم، لكنه لا يستبعد ذلك أيضا.

ويلقي باللوم على نتنياهو لفشله في منع هجوم 7 أكتوبر.

من ناحية أخرى أكد ترامب أنه سيقف إلى جانب إسرائيل في المواجهة مع إيران. قائلا: "إذا هاجموا إسرائيل، فنعم، سنكون هناك".