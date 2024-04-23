ماتفيينكو تؤكد وجود رد جاهز لدى موسكو على مصادرة الأصول الروسية

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه يوجد لدى روسيا رد جاهز في حال مصادرة أصولها المجمدة في الدول الغربية لصالح نظام كييف.

وشددت ماتفيينكو على أن أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على استعداد للنظر في مشروع القانون الخاص بذلك على الفور.

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يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وأضافت ماتفيينكو: "لدينا كذلك رد جاهز. لدينا مشروع قانون ونحن على استعداد للنظر فيه على الفور ردا على مصادرة أصولنا. وسيخسر الأوروبيون أكثر منا. وهم، بالطبع، يخشون ذلك. خاصة على خلفية اقتصادهم المنهار".

وفي هذا الصدد، استذكرت ماتفيينكو، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وجهها إلى الأوروبيين - "اليوم نحن، وغدا أنتم".

ونوهت رئيسة مجلس الاتحاد بأن الأمريكيين، يريدون من خلال سياستهم الخارجية خنق أوروبا من خلال الحد من قدرتها.

وقالت ماتفيينكو: "تريد الولايات المتحدة الآن، خنق أوروبا بشكل أكبر، من أجل تقليل قدرتها التنافسية، التي لا تهم الأمريكيين كثيرا".

المصدر: نوفوستي