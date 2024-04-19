مسؤول صيني رفيع المستوى يزور روسيا لحضور مؤتمر أمني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تشن ون تشينغ، سيزور روسيا في الفترة من 20 إلى 28 أبريل.

وأشار ممثل الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أن المسؤول الصيني سيشارك في مؤتمر أمني سيعقد في روسيا.

وأضاف المتحدث: "سيزور عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، روسيا في الفترة من 20 إلى 28 أبريل للمشاركة في المؤتمر الأمني ​​الدولي الثاني عشر رفيع المستوى".

المصدر: نوفوستي