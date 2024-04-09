احتجاجا على الحرب في غزة.. نشطاء يرشون مقر حزب العمال البريطاني بالطلاء الأحمر (فيديوهات)

قامت مجموعة منبثقة عن منظمة Just Stop Oil برش طلاء أحمر على المقر الرئيسي لحزب العمال في وسط لندن، احتجاجا على الحرب في غزة، وللمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأرسلت منظمة Youth Demand خمسة نشطاء لاستهداف الجزء الخارجي وردهة المبنى في ساوثوارك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

وقالت المنظمة إن "أيدي حزب العمال ملطخة بالدماء. إنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين، وملايين الأشخاص حول العالم، بينما يواصلون التحريض على الإبادة الجماعية".

🚨 BREAKING: We Painted @UKLabour HQ Red



📢 Labour has blood on their hands. They are complicit in the murder of Palestinians, and millions of people around the world, as they continue to drive genocide.



‼️ If you're done with this shit, go to https://t.co/rqU3Oswm2Kpic.twitter.com/c35Mo2nj3W — Youth Demand (@youth_demand) April 8, 2024

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "في الساعة 2.18 مساء، تم استدعاء الشرطة إلى شارع روشورث، SE1، بعد ورود تقارير عن قيام متظاهرين برش الطلاء داخل وخارج عقار تجاري".

وأضاف: "وصل الضباط إلى مكان الحادث خلال دقيقتين واعتقلوا 12 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أضرارا جنائية".

🚨 11 Young People Arrested at Labour HQ



📢 We will not be silenced, we refuse to inherit a world of suffering, so Youth Demand are standing up to the system and the people who run it.



➡️ There is no option but to resist, join us at https://t.co/rqU3Oswm2Kpic.twitter.com/x2o1hM8Orq — Youth Demand (@youth_demand) April 8, 2024

وفي وقت سابق، قام حوالي 60 عضوا من المنظمة بمسيرة حول وسط لندن من ميدان ترفلغار، وصولا إلى وميدان بيكاديللي إلى داونينج ستريت وإلى ساحة البرلمان، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تدين الحرب الإسرائيلية على غزة.

The @youth_demand#Palestine protest has set off in Central London after gathering in Embankment Gardens. We're now approaching Piccadilly via Haymarket. pic.twitter.com/gAPk4gMqEt — Matt Capon (@MattLCapon) April 8, 2024

كما طالبوا كلا من حزب المحافظين (الحاكم) وحزب العمال (المعارض) بالالتزام بفرض حظر على الأسلحة في الاتجاهين على إسرائيل.

وخارج البرلمان، اتهم أحد المنظمين إسرائيل بأنها "فاشية"، وقال إن زعيم حزب العمال كير ستارمر "مجرم حرب".

المصدر: "تلغراف" + RT