مادورو: المؤامرات التي دبّرت ضد فنزويلا خلال عامين حاكتها أجهزة واشنطن في كولومبيا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن المؤامرات التي دبرت ضد بلاده وتم إحباطها عامي 2023 و2024، حاكتها الاستخبارات الأمريكية وأجهزتها في كولومبيا.

إقرأ المزيد

وقال عبر برنامج "مع مادورو زائد" لقناة Venezolana de Television: "اكتشفنا 4 مؤامرات عام 2024 تم إعدادها وتمويلها من قبل الأمريكيين من ميامي".

وأضاف: "كل المؤامرات وهي خمس في العام الماضي وأربع في العام الجاري تم التحضير لها في القواعد السرية لدائرة مكافحة المخدرات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في كولومبيا بمشاركة كبار المسؤولين السابقين في حكومتي الرئيسين ألفاري أوريبي فيليز، وإيفان دوكي ماركيس".

وتوعد مادورو بالكشف عن أسماء المتورطين في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس