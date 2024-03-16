قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الفشل في مواصلة دعم كييف سيقوض القيادة الأمريكية في العالم ويعرض أمنها القومي للخطر.

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ونقلت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان عبر "تيليغرام" عن كوليبا قوله: "إن الفشل الأمريكي في مواصلة دعم أوكرانيا سيقوض بشكل خطير القيادة الأمريكية في جميع أنحاء العالم ويعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

ووفقا للبيان أكد كوليبا في حديثة مع بلينكن على ضرورة استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، من خلال توريد أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية وغيرها من المساعدات.

وبحث الجانبان أيضا طرقا أخرى للموافقة على "حزمة الدعم المطلوبة " لكييف من قبل واشنطن.

وأكد المستشار الأسبق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور في وقت سابق أن على الولايات المتحدة التوقف عن دعم أوكرانيا لكي ينتهي النزاع.

وأكد المستشار الأسبق لرئيس البنتاغون أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستضع حدا للنزاع.

كما حث الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الحكومة الأمريكية على تطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.

وفي وقت سابق أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية روبرت بيرنز أنه بدون تقديم مساعدة عسكرية إضافية من جانب الولايات المتحدة ستضطر أوكرانيا للموافقة على التفاوض مع روسيا بشروط موسكو بعد عام واحد.

وأشار إلى أن غياب المساعدات الجديدة سيؤدي إلى فقدان كييف مناطق إضافية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي