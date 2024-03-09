أكد المستشار الأسبق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور أنه على الولايات المتحدة التوقف عن دعم أوكرانيا لكي ينتهي النزاع.

وقال ماكغريغور على منصة "إكس" إنه من أجل وقف القتال، يجب على الولايات المتحدة منع تزويد أوكرانيا بأي مساعدات.

وأشار إلى أنه يجب على واشنطن إبلاغ موسكو برغبتها في تسوية النزاع في أسرع وقت ممكن وإخطار حلفائها بذلك.

وأكد المستشار الأسبق لرئيس البنتاغون أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستضع حدا للنزاع.

كما حث الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الحكومة الأمريكية على تطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.

المصدر: غازيتا. رو