صحيفة "بيلد" تفضح تفاصيل من "خطة ترامب السرية لأوكرانيا"

لم يقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يعتزم الترشح للرئاسة، خطته لحل النزاع في أوكرانيا بعد، لكن الأفكار المنتشرة في الأوساط المحافظة الأمريكية تشير إلى شكلها المحتمل.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه إذا أعيد انتخابه فسيعمل على وقف النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة. وكما أشارت صحيفة "بيلد"، فإن ترامب "لم يكشف عن التفاصيل بعد".

وأضافت أنه "في الأوساط المحافظة يتم تداول نقاط أساسية صاغها في السابق الملياردير إيلون ماسك، الذي يوسع نفوذه في هذه البيئة السياسية".

إقرأ المزيد

وتنص هذه النقاط على أن روسيا سوف تحتفظ بالقرم وغيرها من الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وأن كييف "لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو".

وذكرت أن مقترحات ماسك قوبلت بالرفض في الغرب باعتبارها "دعاية للكرملين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع ذلك، فإن ملامح الهدنة المحتملة هذه لا تزال تنتشر في دائرة ترامب".

وتابعت: "هناك أيضا مخاوف من أن ترامب قد يسحب الولايات المتحدة من الناتو ويتخلى عن حماية أوروبا مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك على ألمانيا. وبشكل عام، من المثير للقلق أن ترامب لم يذكر أبدا من يعتقد أنه يجب أن ينتصر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وصمته يقول الكثير".

ولفتت إلى أن تصريحات ترامب حول أوكرانيا تثير قلق رئيسها فلاديمير زيلينسكي والحلفاء في "الناتو".

واعتبرت الصحيفة أن "ترامب كان منذ فترة طويلة عاملا حقيقيا، حيث أنه بناء على أوامره، يمنع الجمهوريون في مجلس النواب حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لكييف".

المصدر: تاس