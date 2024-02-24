 
مباشر

ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقي بايدن المحاط بالفاشيين رئيسا لأمريكا

أخبار العالم

ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقي بايدن المحاط بالفاشيين رئيسا لأمريكا
Globallookpress IMAGO/Kyle Mazza
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1jp

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

وقال ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ: "قريبا سنخسر الحرب العالمية الثالثة. بل حتى لن نشارك فيها، لكننا سنخسر".

إقرأ المزيد
موقع أوروبي: ما يحدث في العالم يمكن اعتباره شرارة حرب عالمية ثالثة
موقع أوروبي: ما يحدث في العالم يمكن اعتباره شرارة حرب عالمية ثالثة

وأضاف أن هذا هو ثمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، و"إذا فاز جو بايدن عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".

وكما أكد أن بايدن لا يعرف "ما يحدث، لكنه محاط بالفاشيين السيئين للغاية". مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تسلك طريقا مختصرا إلى التدمير.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

ويعتزم بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا