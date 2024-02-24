ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقي بايدن المحاط بالفاشيين رئيسا لأمريكا

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

وقال ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ: "قريبا سنخسر الحرب العالمية الثالثة. بل حتى لن نشارك فيها، لكننا سنخسر".

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وأضاف أن هذا هو ثمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، و"إذا فاز جو بايدن عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".

وكما أكد أن بايدن لا يعرف "ما يحدث، لكنه محاط بالفاشيين السيئين للغاية". مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تسلك طريقا مختصرا إلى التدمير.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

ويعتزم بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي