موقع أوروبي: ما يحدث في العالم يمكن اعتباره شرارة حرب عالمية ثالثة

ذكر موقع "iDNES" التشيكي أن وضع السياسة الخارجية في ظل الصراعات الحالية يمكن اعتباره من علامات اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

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وأوضح الموقع نقلا عن الخبير بالجامعة الأنغلو أمريكية في براغ جورج هايز، أن "وضع السياسة الخارجية الحالي، يظهر علامات اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف الخبير: "هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟.. إذا أخذنا في الاعتبار الصراعات الحالية منخفضة الحدة، فربما يكون الأمر كذلك".

وأشار الخبير بأن "المجتمع العالمي حاليا يشهد صراعات في العديد من الأماكن، مثل تايوان وأوكرانيا وغزة وأماكن أخرى، وهذا يمكن اعتباره من علامات اندلاع حرب عالمية ثالثة".

هذا وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.

كما حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف من خطر استراتيجية التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT + موقع "iDNES" التشيكي