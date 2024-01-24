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لافروف: روسيا آخر من يريد حربا كبرى في العالم

أخبار روسيا

لافروف: روسيا آخر من يريد حربا كبرى في العالم
AP Peter K. Afriyie
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تريد حربا كبرى في العالم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك، يوم الأربعاء: "على ما يبدو، يمكن التحدث حول أن كثيرين يعبرون عن قلقهم إزاء تزايد التصعيد والخطاب المولع".

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وتابع قائلا: "نعم، على الأرجح لا يريد أحد حربا كبرى. ونحن آخر من يريدها".

وجاء ذلك في معرض حديثه عن حالة العلاقات الروسية – الأمريكية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة عقود.

وتحدث لافروف للصحفيين في ختام مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير، حيث شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والجلسة حول أوكرانيا، وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.

المصدر: تاس

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