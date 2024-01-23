لافروف يستبعد تغير نهج واشنطن في أزمة أوكرانيا إن فاز ترامب

استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف لافروف في حديث لقناة CBS ردا على سؤال حول ما إذا كان انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة سيؤثر على القضية الأوكرانية: "لا أعتقد أن هناك أي اختلاف، لأن هناك ميلا نحو تدمير العلاقات الروسية الأمريكية وأسسها بما في ذلك جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، والتكافؤ والثقة المتبادلة والشفافية، وما إلى ذلك والتي بدأت بالتدهور في عهد الرئيس بوش الابن".

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وأضاف لافروف أن "الخطوة الأولى للرئيس الأمريكي لتدمير العلاقات القائمة آنذاك مع روسيا كانت انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات".

وأضاف: "من تجاهلوا النوايا الطيبة التي أظهرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هم الذين يحتاجون إلى التفكير مليا في الأمور".

وتابع: "نشهد جيلا من السياسيين في الولايات المتحدة الذين لم يستخلصوا العبر ويتعلموا الدروس من السياسة غير المقبولة التي اتبعتها واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".

المصدر: تاس