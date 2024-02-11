 
مباشر

ماسك: القرم ودونباس ستظلان جزءا من الأراضي الروسية

أخبار العالم

ماسك: القرم ودونباس ستظلان جزءا من الأراضي الروسية
Gettyimages.ru
شبه جزيرة القرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyi2

أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أحد المنشورات في موقع "إكس" عن خسارة الولايات المتحدة وأوروبا الحرب في أوكرانيا، والتأكيد على بقاء القرم والمناطق الجديدة جزءا من المكون الروسي.

وكتب حساب Wall Street Silver على "إكس" أن "الولايات المتحدة وأوروبا خسرتا هذه الحرب"، وأن روسيا "ستحافظ على شبه جزيرة القرم والأجزاء التي انضمت من شرق أوكرانيا" و"لن يغير هذا شيء".

وأجاب ماسك على هذا المنشور أن "هذا صحيح"، وأضاف: "السؤال الوحيد هو كم عدد الأطفال الذين سيموتون قبل أن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة".

وكان المنشور قد قال: "إن الـ60 مليار دولار التي نحن على وشك منحها لأوكرانيا لن تغير أي شيء في هذا المأزق. ولن يؤدي ذلك سوى إلى إطالة أمد الحرب ويتسبب بوفاة 100 ألف أوكراني آخر".

وتابع المنشور على "إكس": "خسرت الولايات المتحدة وأوروبا هذه الحرب. لقد حان الوقت لإقرار بايدن وماكرون وشولتس بالهزيمة".

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟