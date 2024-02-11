ماسك: القرم ودونباس ستظلان جزءا من الأراضي الروسية

أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أحد المنشورات في موقع "إكس" عن خسارة الولايات المتحدة وأوروبا الحرب في أوكرانيا، والتأكيد على بقاء القرم والمناطق الجديدة جزءا من المكون الروسي.

وكتب حساب Wall Street Silver على "إكس" أن "الولايات المتحدة وأوروبا خسرتا هذه الحرب"، وأن روسيا "ستحافظ على شبه جزيرة القرم والأجزاء التي انضمت من شرق أوكرانيا" و"لن يغير هذا شيء".

$60 billion that we are about to give Ukraine won't change anything in the stalemate. It will just prolong the war and result in another 100,000 Ukrainians dying.



The USA and Europe lost this war. It is time for Biden, Macron and Scholz to admit they lost.



Russia is going to… pic.twitter.com/Y4OJxqli1y — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) February 10, 2024

وأجاب ماسك على هذا المنشور أن "هذا صحيح"، وأضاف: "السؤال الوحيد هو كم عدد الأطفال الذين سيموتون قبل أن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة".

True. Just a question of how many kids die before that is acknowledged. — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2024

وكان المنشور قد قال: "إن الـ60 مليار دولار التي نحن على وشك منحها لأوكرانيا لن تغير أي شيء في هذا المأزق. ولن يؤدي ذلك سوى إلى إطالة أمد الحرب ويتسبب بوفاة 100 ألف أوكراني آخر".

وتابع المنشور على "إكس": "خسرت الولايات المتحدة وأوروبا هذه الحرب. لقد حان الوقت لإقرار بايدن وماكرون وشولتس بالهزيمة".