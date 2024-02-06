نائب في القرم يدعو الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون لزيارة شبه الجزيرة

دعا رئيس لجنة الدبلوماسية الشعبية والقوميات في برلمان جمهورية القرم الروسية يوري هيمبيل الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون لزيارة القرم، والتعرف عليها بنفسه بعد عودتها إلى روسيا.

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وقال هيمبيل في حديث لوكالة "نوفوستي": "ندعو تاكر كارلسون لزيارة القرم شخصيا ورؤية مدى تطور شبه الجزيرة والتعرف على الناس هنا. ليس لدينا أي أسرار عن السياسيين والصحفيين الذين يريدون أن يروا بأعينهم ما حدث وما يحدث في شبه جزيرة القرم".

وذكر أن القرم زارها خلال السنوات العشر الأخيرة العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الأجنبية والصحفيين من دول متعددة بينها غربية.

وأضاف: "منفتحون على الضيوف المستعدين لإخبار العالم بالحقيقة الموضوعية عن حياة سكان القرم وطريق عودتهم إلى وطنهم الأم روسيا".

وفي وقت سابق كتبت قناة Mash على "تلغرام" أن كارلسون مقدم قناة "فوكس نيوز" وصل إلى موسكو مؤخرا، وشوهد بين الجمهور في مسرح "بولشوي" العريق بالعاصمة الروسية.

وسبق أن قال مقدم قناة "فوكس نيوز" السابق إنه حاول مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الحكومة الأمريكية منعته من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن كارلسون الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده والعالم، طرد من "سكاي نيوز" بعد انتقادات شديدة للإدارة الأمريكية على دعمها لأوكرانيا في نزاع خاسر مسبقا وتعبيرها أكثر من مرة عن مساندته وإعجابه بروسيا، وهو ما يعرضه لاتهامات "بالخيانة والعمالة".

المصدر: نوفوستي