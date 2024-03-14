إصابة 3 إسرائيليين إحداها خطيرة بعملية "طعن" شمال النقب وتحييد المنفذ ( فيديو)
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 اسرائيليين بعملية "طعن" خارج مقهى عند بيت كاما"شمال النقب جنوب إسرائيل وتم تحييد المنفذ.
وقالت مراسلتنا إن عملية طعن جندي إسرائيلي جرت خارج مقهى عند مفرق بيت كاما
وبحسب القناة الـ13 الاسرائيلية، أسفرت حادثة الطعن عن 3 إصابات إحداها خطيرة.
من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تحييد منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب.
المصدر: RT