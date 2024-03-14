 
مباشر

إصابة 3 إسرائيليين إحداها خطيرة بعملية "طعن" شمال النقب وتحييد المنفذ ( فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5ro

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 اسرائيليين بعملية "طعن" خارج مقهى عند بيت كاما"شمال النقب جنوب إسرائيل وتم تحييد المنفذ.

وقالت مراسلتنا إن عملية طعن جندي إسرائيلي جرت خارج مقهى عند مفرق بيت كاما

إقرأ المزيد
مراسلتنا: إطلاق النار على فلسطيني عند حاجز النفق جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن
مراسلتنا: إطلاق النار على فلسطيني عند حاجز النفق جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن

وبحسب القناة الـ13 الاسرائيلية، أسفرت حادثة الطعن عن 3 إصابات إحداها خطيرة.

من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تحييد منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"