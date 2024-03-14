إصابة 3 إسرائيليين إحداها خطيرة بعملية "طعن" شمال النقب وتحييد المنفذ ( فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 اسرائيليين بعملية "طعن" خارج مقهى عند بيت كاما"شمال النقب جنوب إسرائيل وتم تحييد المنفذ.

وقالت مراسلتنا إن عملية طعن جندي إسرائيلي جرت خارج مقهى عند مفرق بيت كاما

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وبحسب القناة الـ13 الاسرائيلية، أسفرت حادثة الطعن عن 3 إصابات إحداها خطيرة.

من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تحييد منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب.

المصدر: RT