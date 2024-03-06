إيران تصادر شحنة نفط أمريكية

صادرت إيران شحنة نفط أمريكية بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على إيران وأدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأنه "بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية وتسببت لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدم مرضى الفراشة EB شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران".

توقیف محموله نفتی آمریکا توسط ایران



در پی شکایت حقوقی بیماران پروانه ای، ایران محموله نفتی آمریکا را توقیف کردhttps://t.co/BzJdvb2ZUCpic.twitter.com/rv5AdFR2qH — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 6, 2024

وأضافت: "وعليه، بعد المتابعة القانونية التي أجراها محامي القضية، أمرت المحكمة أخيرا بمصادرة شحنة النفط الأمريكية في سفينة ADVANTAGE SWEET بالخليج الفارسي وتم حجز هذه السفينة".

وفي شهر يناير الماضي، احتجزت بحرية الجيش الإيراني ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.

وذكرت الوكالة عبر شبكة "إكس" أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان".

المصدر: تسنيم