كينيا.. مقتل شخصين وإصابة 165 آخرين على الأقل جراء حريق ضخم في نيروبي (صور+ فيديو)

أعلنت الشرطة الكينية مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 165 آخرين بانفجار للغاز في العاصمة نيروبي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحريق اندلع في حي إمباكاسي في نيروبي قبل منتصف الليل بقليل في مقر شركة لإعادة تعبئة الغاز، وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

Massive Gas Explosion in the Kenyan Capital, Nairobi



While the numbers are still coming in (hundreds involved), this is expected to be declared a mass casualty event.



Government spokesman Isaac Mwaura said the explosion had occurred at the Kentainers Company ltd near Kabansora… pic.twitter.com/sYa2hw17Q8 — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) February 2, 2024

ونقل المتحدث عن ويسلي كيميتو، القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي، قوله إنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

ونقل حساب صحيفة "ستاندرد إكس" عن أدامسون بونجي، قائد شرطة منطقة نيروبي، قوله إن 165 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت صور من مكان الحريق جثة ملقاة على الأرض ومغطاة ببطانية، بينما أظهرت لقطات فيديو عدة منازل مجاورة تحترق.

المصدر: رويترز