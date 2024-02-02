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كينيا.. مقتل شخصين وإصابة 165 آخرين على الأقل جراء حريق ضخم في نيروبي (صور+ فيديو)

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كينيا.. مقتل شخصين وإصابة 165 آخرين على الأقل جراء حريق ضخم في نيروبي (صور+ فيديو)
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انفجار ضخم في نيروبي
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أعلنت الشرطة الكينية مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 165 آخرين بانفجار للغاز في العاصمة نيروبي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحريق اندلع في حي إمباكاسي في نيروبي قبل منتصف الليل بقليل في مقر شركة لإعادة تعبئة الغاز، وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقل المتحدث عن ويسلي كيميتو، القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي، قوله إنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

كينيا.. مقتل شخصين وإصابة 165 آخرين على الأقل جراء حريق ضخم في نيروبي (صور+ فيديو)من مكان الحريق

ونقل حساب صحيفة "ستاندرد إكس" عن أدامسون بونجي، قائد شرطة منطقة نيروبي، قوله إن 165 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

كينيا.. مقتل شخصين وإصابة 165 آخرين على الأقل جراء حريق ضخم في نيروبي (صور+ فيديو)

وأظهرت صور من مكان الحريق جثة ملقاة على الأرض ومغطاة ببطانية، بينما أظهرت لقطات فيديو عدة منازل مجاورة تحترق.

كينيا.. مقتل شخصين وإصابة 165 آخرين على الأقل جراء حريق ضخم في نيروبي (صور+ فيديو)من مكان الحريق

المصدر: رويترز

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