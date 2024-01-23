البنتاغون: كييف تعترف بعدم كفاية الذخيرة في عدد من وحدات القوات الأوكرانية

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر أن عددا من وحدات الجيش الأوكراني لا تملك الذخيرة اللازمة بسبب توقف الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقالت والاندر إن ممثلين عن وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الأوكرانية هم من قدموا هذه المعلومات.

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وأشارت والاندر إلى أن واشنطن أنفقت أموال الميزانية التي كانت مخصصة لبرامج الدعم هذه.

وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اعترف في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة، واصفا حجم النقص بأنه "جنوني".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اعترف في وقت سابق، بأنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم كله يكفي أوكرانيا لتحمل حرب ضد الجيش الروسي.

وأعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في 14 يناير أن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجاتها من الأسلحة بشكل كامل من إنتاجها الخاص.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

وأشار تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى معاناة الجنود الأوكرانيين من نقص في قذائف المدفعية على خط المواجهة مؤخرا، مما دفع بعض الوحدات العسكرية إلى التخلي عن الهجمات المخطط لها ما أثار مخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

المصدر: RT