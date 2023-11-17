"وضع حجر البداية".. صفاقس تحتضن المعرض التعريفي بالجامعات الروسية في تونس بيومه الثاني

شهد يوم أمس 17 نوفمبر فعاليات معرض Education in Russian for Tunisia 2023 التعريفي بالجامعات الروسية في تونس بيومه الثاني، الذي أقيم في مدينة صفاقس بعد أن انطلق في تونس العاصمة.

وأكد المركز الثقافي الروسي في تونس، "البيت الروسي في تونس"، أن المعرض أثار اهتماما كبيرا في المدينة، لأنه لم يكن أول معرض تعريفي بالجامعات الروسية فحسب، بل كان أيضا، بشكل عام، أول معرض روسي بهذا الحجم في ثاني أهم مدينة صناعية في تونس.

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وحضر الفعالية التي أقيمت في معرض صفاقس الدولي، أكثر من 500 شخص، من بينهم تلاميذ وطلاب مدرسة ثانوية ومواطنون وممثلون عن المنظمات التعليمية المحلية.

وكما في اليوم الأول، شارك في المعرض ممثلون عن الجمعية التونسية لأساتذة اللغة الروسية وآدابها، الذين ساعدوا المشاركين في التواصل، كما تحدثوا عن آفاق دراسة اللغة الروسية في تونس.

وقال مدير البيت الروسي في تونس، يوري زايتسيف: "نحن واثقون من أنه قد تم وضع حجر البداية للمعارض التعريفية السنوية بالجامعات الروسية في تونس!".

استضافت مدينة العلوم في تونس العاصمة في 16 نوفمبر اليوم الأول من المعرض، بمشاركة 17 جامعة من مختلف أنحاء روسيا.

وأشار المركز الثقافي الروسي في تونس، "البيت الروسي في تونس"، إلى أن الجامعات الروسية التي تمثل 15 مقاطعة وإقليما من روسيا، عرضت إمكانياتها وقدراتها على جميع المهتمين بالتعليم الروسي في تونس التي يتزايد فيها كل عام الاهتمام بالدراسة في روسيا.

RT

RT

RT

المصدر: RT